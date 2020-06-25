TTB ve Avrasya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Avrasya Üniversitesi arasında özellikle ARGE ve İnovasyon için işbirliği protokolü imzalandı.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Avrasya Üniversitesi arasında özellikle ARGE ve İnovasyon için işbirliği protokolü imzalandı.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ile Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan tarafından imzalanan protokolle iki kurum arasındaki işbirliğinin güçlendirilerek, çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Ergan, Avrasya Üniversitesi'nin eğitim hayatına ve Trabzon'a büyük bir değer kattığını ifade ederek, "Bir anlamda teori ile pratiğin birlikteliğini sağlayacak olan işbirliği ile hem geleceğimiz olan öğrencilerimizin kendilerini geliştirme ve yetiştirmelerine katkı sağlanacak, hem de ticaret ve iş alemine yeniliklerin kazandırılması ve benimsetilmesine katkı yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İnan ise kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünü kutlayan Avrasya Üniversitesi'nin bu tür işbirlikleri ile Trabzon ve bölgeyi ön plana çıkarmada daha verimli çalışmalara imza atacağına vurgu yaptı.

Açıklamada, imzalanan protokolle iki kurum arasında bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik projeler uygulanacağı, lisans öğrencilerinin stajlarını ve bitirme projelerini kuruluşların işbirliği ile daha donanımlı yapmaları sağlanacağı kaydedildi.

Protokolle seminer, konferans ve tanıtımların ortaklaşa yapılacağı da ifade edildi.

Kaynak: AA