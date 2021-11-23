TTB ÜYESİ HEKİMLER İSTANBUL'DAN ANKARA'YA BEYAZ YÜRÜYÜŞ BAŞLATTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TTB ÜYESİ HEKİMLER İSTANBUL'DAN ANKARA'YA BEYAZ YÜRÜYÜŞ BAŞLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Tabipleri Birliği(TTB)'nin çağrısıyla, sağlık sistemindeki sorunlara ve hekimlerin taleplerine dikkat çekmek amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya Beyaz Yürüyüş başlatıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Türk Tabipleri Birliği(TTB)'nin çağrısıyla, sağlık sistemindeki sorunlara ve hekimlerin taleplerine dikkat çekmek amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya Beyaz Yürüyüş başlatıldı.

Kadıköy'de toplanan bir grup hekim, yürüyüş heyetini uğurladı.

Bir grup hekim, sağlık sistemindeki sorunlara ve hekimlerin taleplerine dikkat çekmek amacıyla TTB'nin çağrısıyla İstanbul'dan Ankara'ya başlatılacak Beyaz Yürüyüş heyetini uğurlamak amacıyla saat 18.00'de Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi önünde bir araya geldi. Hekimler burada bir süre sloganlar attı.

ÖNLÜGÜMÜZÜN BEYAZINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN YÜRÜYÜŞ BAŞLATIYORUZ

Hekimler adına açıklama yapan TTB Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Bugün, mesleğimize, emeğimize yönelik saldırılarda bize dayatılan karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkmak için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. 'Artık geçinemiyoruz' diyen meslektaşlarımız, yabancılaştıkları emeklerinin karşılığını alamazken, en ağır iş kolunda çalışan işçiden daha uzun saatler boyu, hem de ölümüne güvenlik alanında görev yapanlar kadar can korkusuyla, şiddete uğrama tehlikesi ile çalışmaya zorlanan arkadaşlarımız bu ülkede hekimlik yapmaktan vazgeçiyor ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasının ardından hekimler otobüse binerek, yürüyüşe başlayacakları bölgeye gittiler.

TTB ÜYESİ HEKİMLER İSTANBUL'DAN ANKARA'YA BEYAZ YÜRÜYÜŞ BAŞLATTI

TTB ÜYESİ HEKİMLER İSTANBUL'DAN ANKARA'YA BEYAZ YÜRÜYÜŞ BAŞLATTI

TTB ÜYESİ HEKİMLER İSTANBUL'DAN ANKARA'YA BEYAZ YÜRÜYÜŞ BAŞLATTI

Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

 İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

 Uber'in Amerika'daki şirketi aleyhine açılan 'haksız rekabet' davasının reddine ilişkin açıklama

Uber'in Amerika'daki şirketi aleyhine açılan "haksız rekabet" davasının reddine ilişkin açıklama

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title