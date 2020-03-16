TTB: Önümüzdeki 1-2 hafta çok kritik Türk Tabipleri Birliği, önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu vurgulayarak, "Yeterince test yaparak hastalığın yaygınlığı saptanmalı, yaygınlığın derecesine göre sosyal mesafe önlemleri devreye alınmalıdır" açıklamasında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği, önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu vurgulayarak, "Yeterince test yaparak hastalığın yaygınlığı saptanmalı, yaygınlığın derecesine göre sosyal mesafe önlemleri devreye alınmalıdır" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com