TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk'ten Ekonomi Reform Paketi'ne destek Açıklaması
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TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk'ten Ekonomi Reform Paketi'ne destek Açıklaması

16.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:35
TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk'ten Ekonomi Reform Paketi'ne destek Açıklaması

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, hazırlanan son Ekonomi Reform Paketini olumlu bulduklarını bildirdi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, hazırlanan son Ekonomi Reform Paketini olumlu bulduklarını bildirdi.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta Türkiye ekonomisinde güncel olarak özel şartların gerektirdiği koronavirüs salgın sürecinin de dikkate alınarak hazırlanan Ekonomi Reform Paketini kamuoyu ile paylaştığını anımsattı.

Son Ekonomi Reform Paketini olumlu bulduklarını vurgulayan Arslantürk, "Paket tavizsiz olarak uygulanırsa yararlı olacaktır. Öncekilerde yapılan bazı hataların artık tekrarlanmaması da lazım. Ekonomi Reform Paketinin, verenden alana kadar herkes tarafından dürüst, samimi ve tamamen amaca yönelik ve de konulan ilkelerden taviz verilmeden uygulanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arslantürk, pakette dar gelirli küçük esnafa yönelik vergi muafiyetinin de yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gerçek manada esnaf kapsamında olanlara yönelik kullanıldığında olumlu etki sağlayacağını söyleyebiliriz. Reform tedbirlerinde orta vadede olanlara göz atacak olursak kamu harcamaları ile ilgili tasarrufların ve bütçe disiplinine verilen önceliğin ilk sırada yer alması da tam isabettir. Çünkü tasarrufa devletin öncülük etmesi, vatandaşını da bu yöne sevk edecektir. Türk ekonomisinin bahis edilen 'dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına sokma' hedefinde kısa ve orta vadeliden çok, uzun süreli hedef için istikrar ve başarı önemlidir. Devlet tarafından yapılan taahhüde sımsıkı bağlı kalınması ve de bundan asla taviz verilmemesi gerektiğini başta yürütme ve yasama gücünü elinde bulunduranlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin iyice kavraması ve buna sahip çıkması şarttır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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