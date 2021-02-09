TTB Meclis Başkanı Arslantürk'ten tarımsal üretim ve ihracatın artırılması çağrısı Açıklaması

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Türkiye'nin sahip olduğu tarımsal zenginlikleri en verimli şekilde değerlendirip sektörde dünyanın bir numarası olmak için çaba sarf edilmesi gerektiğini bildirdi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Türkiye'nin sahip olduğu tarımsal zenginlikleri en verimli şekilde değerlendirip sektörde dünyanın bir numarası olmak için çaba sarf edilmesi gerektiğini bildirdi.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Konya büyüklüğündeki Hollanda'nın 2019 verilerine göre 115 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirdiğini, bu ihracatın yüzde 75'inin de tamamen kendi öz üretimi olduğunu vurguladı.

Hollanda'dan kat kat büyük olan Türkiye'nin yıllık tarımsal ürün ihracatının ise 18 milyar dolar civarında kaldığına belirten Arslantürk, "Ortadaki bu ihracat rakamına bakarken, bunda ilginç bir gerçek ve enteresanlık var ki o da tarım ürünlerinde yaptığımız ihracat kadar da ithalat gerçekleştiriyoruz. Bu kabul edilemez bir yanlış ama maalesef gerçektir." ifadesini kullandı.

Arslantürk, dünya tarım üretimleri ve istatistiklerine göz atıldığında Türkiye'nin tarımsal üretimde örnek ülkeler arasında yer alamayacağını savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın yeniden keşfi için zaman bulma devri çoktan bitti. Tarımdaki gelişmeleri ve gerçekleri önümüze koyarak süratle kendimizde çekidüzen vermeliyiz. İklimsel değişimin yaşanması ile dünyanın tarıma da bakış açısı değişti. Artık geleceğin bir numaralı sektörünün tarım olacağı kesin. Bunun için ilk etapta en azından bir Hollanda olmamız gerekiyor. Yapmamız gereken dünya gerçeklerini görüp, iyi tahlil etmemizdir."

Hiç zaman kaybetmeden eylem planının uygulamaya konulması gerektiğini belirten Arslantürk, şunları kaydetti:

"Bize emanet edilen bu toprakların, gelecekteki sahiplerinin de torunlarımız olduğu bilinci ile hareket etmeliyiz. Tarımsal üretimle ilgili herkesin çok çalışıp, çok üretip, çok dış satım yapıp, çok kazanma prensibi ile hareket etmesi lazım. Türkiye'nin sahip olduğu tarımsal zenginlikleri en verimli şekilde değerlendirip sektörde dünyanın bir numarası olmak için çaba sarf etmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı