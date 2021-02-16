TTB fındık bahçelerinde tespit çalışmalarında bulundu
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TTB fındık bahçelerinde tespit çalışmalarında bulundu

16.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:58
TTB fındık bahçelerinde tespit çalışmalarında bulundu

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, Arslantürk'ün Giresun Ticaret Borsası Meclis Başkanı (GTB) Ertaç Öztürk ve Meclis Üyesi Niyazi Gürsoy ile soğuk ve yağışlı havaya rağmen karla kaplı fındık bahçelerinde tespit çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslantürk, Trabzon'dan başlatıp Giresun, Ordu, Samsun, Düzce ve Sakarya illerini de gezerek, her ay geleneksel olarak incelemelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Arslantürk, son günlerde Batı Karadeniz'den başlayarak doğuya doğru yayılan kar yağışının fındığa olumsuz değil, aksine olumlu etki yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yağışlardan önce mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisi ile Yomra sivrisi ve çakıldak çeşitleri dışındaki fındıklarda tomurcuk patlaması oldu. Yağan kar, şimdilik açmaya başlayan fındıklara olumsuz etki yapmıyor. Ancak önümüzdeki süreçte don olayının meydana gelmesi etki edebilir."

GTB Meclis Başkanı Öztürk de dallardaki göstergelerin 2021 ürünü fındık için ön tespit demek olduğuna dikkat çekerek, yağan karın toprağın uzun zamandır çektiği su ihtiyacını giderdiğini, bunun da ürüne olumlu etki yapabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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