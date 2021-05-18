TTB'de 4 ayda 1 milyar 443 milyon liralık ürün işlem gördü
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TTB'de 4 ayda 1 milyar 443 milyon liralık ürün işlem gördü

TTB'de 4 ayda 1 milyar 443 milyon liralık ürün işlem gördü
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Ekonomi

Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) 2021 yılının ocak-nisan döneminde 1 milyar 443 milyon 686 bin liralık ürün işlem gördü.

Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) 2021 yılının ocak-nisan döneminde 1 milyar 443 milyon 686 bin liralık ürün işlem gördü.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 4 ayındaki işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

Ocak-nisan 2020'de 1 milyar 308 milyon 342 bin liralık ürünün alınıp satıldığı TTB'de, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 443 milyon 686 bin liralık ürün işlem gördü.

İşlem hacminin 981 milyon 284 bin 584 liralık kısmını fındık satışları oluşturdu. İkinci sırada 376 milyon 344 bin 358 lirayla çeşitli gıda maddeleri, üçüncü sırada ise 56 milyon 761 bin 842 lirayla hububat ve hububat mamulleri yer aldı. İşlem hacminin kalan kısmı ise yaş çay yaprağı, canlı hayvan ve ham deriden oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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TTB'de 4 ayda 1 milyar 443 milyon liralık ürün işlem gördü - Haberler Ekonomi
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