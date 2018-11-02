Ttb Başkanı Ergan Ktü'de Fındığı Anlattı

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde fındığı anlattı.

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ekonomi ve Felsefe Toplantıları'na konuk olan ve okulun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin ilk mezunları arasında yer alan Eyyüp Ergan, "Türkiye'de Fındık Üretimi ve Pazarlamasında Yaşanan Sorunlara Küresel Yaklaşım" konusunda araştırma görevlileri ile yüksek lisans öğrencilerine sunum yaparak bilgiler verdi, sorularını cevaplandırdı.

Eyyüp Ergan, sunumunda Türkiye'nin dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulundurmasına rağmen, özellikle üretimdeki verim ve kalite sorunu nedeniyle pazarda her yıl kayıplar yaşadığına dikkat çekerek "Üretimden başlayıp, ihracat, hatta tüketim aşamasına kadar fındıkta bilimsel verileri kullanıp, maliyeti azaltıp, verim ile kaliteyi arttırmamız lazım. Bugün sahip olduğumuz 700 bin hektarı aşkın alanda son yılların ortalaması ile 600 bin ton fındık üretebiliyoruz. Bu da dekarda 100 kg'ın altına inmişiz demektir. Oysa diğer ülkelerde bu rakam 150-200 kilo, hatta onun üzerindedir. Biz dekarda 150-200 kilo kaliteli fındık üretelim. Rekoltemiz 1-1.5 milyon tonu bulur. Kimse bunun fazla olduğunu, satılamayacağını sanmasın. Türkiye olarak biz bunu satarız. Hem üretir, hem satar, hem de 2023 hedefinde dünyanın gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye'ye bu üründen 5-6 milyar dolar döviz kazandırırız" şeklinde konuştu.

TTB'nin verim ve kalite sorununun çözümüne yönelik projeler üzerinde 15 yıldan beri çalıştığı projeler hakkında da bilgi veren Eyyüp Ergan'a, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yusuf Sürmen tarafından katkıları için teşekkür belgesi verildi. - TRABZON