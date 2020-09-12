TT Arena'da G.Saray'ın 11'i belli oldu! Yıldız isim, 9 yıl sonra formasına kavuştu Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı Türk Telekom Arena'da konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli olurken, Arda Turan kadroda kendisine yer buldu.

Galatasaray, sezon açılışını Gaziantep FK karşısında yapıyor. Türk Telekom Stadı'nda hakem Bahattin Şimşek yönetiminde oynanacak bu zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli olurken, Arda Turan kadroda yer aldı. Ligde geçen sezonu 56 puanla şampiyon Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2020-2021 sezonunun ilk maçında geçen sezonun 8'incisi Gaziantep FK'yi ağırlayacak. GALATASARAY'DA 2 EKSİK Galatasaray, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçtan 3 puan alarak sezona iyi bir başlangıç yapma hedefinde. Fatih Terim'in ekibinde sakatlıkları devam eden Muslera ve Emre Akbaba, Gaziantep FK ile oynanacak açılış maçında forma giyemeyecek. ARDA, 9 YIL SONRA FORMASINA KAVUŞTU Sezon başında yuvaya dönen ekibe geri dönen Arda Turan, zorlu karşılaşmada ilk 11'deki yerini aldı. Tecrübeli futbolcu 2011 yılında Galatasaray'dan İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olmuştu. İŞTE İLK 11'LER GALATASARAY: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao. GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Ande, Maxim, Güray, Andre Sousa, Maxim, Güray, Andre, Kenan Özer