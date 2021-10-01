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TSYD Trabzon Şubesinden Trabzonspor Kulübü'ne ziyaret

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
TSYD Trabzon Şubesinden Trabzonspor Kulübü'ne ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

TRABZON (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu'nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Yönetim Binasında gerçekleşen ziyarete, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı belirtildi.

Süper Lig'de Trabzonspor'a başarı dileklerini ileten Kılıç'a, Başkan Ağaoğlu da ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin anısına Ağaoğlu, Kılıç'a plaket verdi.

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri
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