TSYD Trabzon Şubesinden Trabzonspor Kulübü'ne ziyaret

TRABZON (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu'nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Yönetim Binasında gerçekleşen ziyarete, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı belirtildi.

Süper Lig'de Trabzonspor'a başarı dileklerini ileten Kılıç'a, Başkan Ağaoğlu da ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin anısına Ağaoğlu, Kılıç'a plaket verdi.