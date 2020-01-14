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TSYD Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'i ziyaret etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'i ziyaret etti.

14.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:28
TSYD Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'i ziyaret etti

Türkiye Yazarları Derneği (TSYD) Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'i ziyaret etti.

'nde gerçekleşen ziyarette, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, yönetim kurulu üyeleri Gökmen Şahin ve Yunus Emre Sel, Çimşir'e Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısı için başarı dileklerini iletti.

Çimşir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TSYD heyetine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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