TSYD Trabzon Şubesi'nin genel kurul toplantısı 10 Haziran'a ertelendi
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TSYD Trabzon Şubesi'nin genel kurul toplantısı 10 Haziran'a ertelendi

TSYD Trabzon Şubesi'nin genel kurul toplantısı 10 Haziran'a ertelendi
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısının 10 Haziran'a ertelendiği bildirildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısının 10 Haziran'a ertelendiği bildirildi.

TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilmesi gereken ve mevcut Başkan Selçuk Kılıç'ın tek liste ile gireceği genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için 10 Haziran'a ertelendi.

Kentteki medya kuruluşlarında görev yapan 70 üyesi bulunan TSYD Trabzon Şubesi'nin genel kurul toplantısında Selçuk Kılıç başkanlığında oluşturulan tek listenin yönetim kurulu, Gürkan Ata, Gökmen Şahin, Yunus Emre Sel, Nurgül Günaydın, Özer Çalık ve Yahya Karabina'dan oluşuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kılıç, uzun bir aradan sonra Trabzon'da tek liste ile seçime girilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Yerel basınımızın da katılımıyla daha bütünleştirici bir liste oluşturduk. Sahada aktif olarak yer alan ekip, derneğin çalışmalarına, üretimine de katkı sağlayacak. Bugüne kadar görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlerleyen dönemde yeni projelerimiz var. Bunları hep birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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