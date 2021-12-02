TSYD Trabzon Şubesi'nden Gençlik ve Spor İl Müdürü Çetiner'e ziyaret

TRABZON (AA) - TSYD Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner'e ziyarette bulundu.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, ziyaret ettikleri Çetiner'e sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Çetiner, hayata geçirmek istedikleri çok sayıda proje olduğuna değinerek, şehre majör organizasyonlar alarak esnafın da kazanç sağlayacağı ulusal projeler ortaya koyacaklarını söyledi.

En iyi spor tesislerine sahip üç şehirden birisinin Trabzon olduğuna işaret eden Çetiner, şunları kaydetti:

"Biz burada Trabzon sporuna katkı koymak, her yerde sporu yaygınlaştırmak için elimizi taşın altına koyacağız. Burada bütün dinamiklerle birlikte hareket ederek ve yaptığımız işi doğru anlatarak yürüyeceğiz. Zaten gayet güzel temelleri atılmış, yapılıyor. Ankara Eryaman'dakinden bile belki daha iyi olacak Performans Merkezimiz bitiyor. Sporcuları her yönüyle analiz edebilecek bir performans merkezine sahip oluyoruz. TOHM şu anda Türkiye'deki en nadide merkezimiz, daha da iyi olacak."

Çetiner, Trabzon'da engellilerle ilgili çok ciddi bir çalışmalarının da olacağına değinerek, "Trabzon'da engellilerle ilgili bir veri tabanı oluşturmak için kolları sıvadık. Özellikle engelli genç ve çocuklarımızı gençlik merkezlerine veya spor salonlarına en az haftada bir gün aileleriyle birlikte götürelim. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu bu konuda çok hassas. Engelli bireylerimizle ilgili öncelikle il genelinde bir data oluşturmak istiyoruz. Bu da Türkiye'de bir örnek olacak inşallah." diye konuştu.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Kılıç ise daha önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile düzenledikleri projeler olduğuna dikkati çekerek, "Başarılı çocukları merkeze getirerek spor tesislerini gezdirdik. Trabzonspor'un antrenmanlarını izleyerek futbolcularla tanışma imkanı sağladılar. Burası sürekli yolumuzun kesiştiği bir kurum ve her zaman birlikte hareket ediyoruz. Yeni projelerle yine güzel işler yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

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