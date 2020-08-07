HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TSYD 'Spor Basını Başarı Ödülleri Töreni' 25 Ağustos'da düzenlenecek

Türk Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği 'Spor Basını Başarı Ödülleri Töreni', merhum TSYD üyesi Peyami Sefa Maracı adına Seyhan Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşecek.

TSYD 'Spor Basını Başarı Ödülleri Töreni' 25 Ağustos'da düzenlenecek
07.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:47

Türk Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği 'Spor Basını Başarı Ödülleri Töreni', merhum TSYD üyesi Peyami Sefa Maracı adına Seyhan Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşecek.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'ni ziyaret etti.

Başkan Akay, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'yle birlikte bir ilki gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve ileriki dönemlerde farklı etkinliklerde de birlikte olmak istediklerini söyledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da, "Her zaman spor basınının yanında olan bir isimsiniz. Destekleriniz için Türkiye Spor Yazarları Derneği ailesi adına teşekkür ediyorum" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın, TSYD Adana Şubesi'ne ziyareti sırasında as başkan Hasan Hüseyin Türk, mali sekreter Tevfik Dinçkalmış, yönetim kurulu üyesi Ergun Kara, dernek müdürü Mehmet Önal ile Seyhan Belediyesi basın danışmanlarından Hüseyin Arat'ta hazır bulundu.

Ziyaret sonrası Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a Adana sporuna yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi sundu.

25 Ağustos'ta Türkiye Spor Yazarları Derneği Nihat Geven Tesisleri'nde düzenlenecek olan 'Peyami Sefa Maracı Spor Basını Başarı Ödülleri Töreni' pandemi kurallarına uygun yapılacak ve maskesiz hiç kimse tören alanına alınmayacak. Yarışmaya katılacak olan eserlerin kabulünün ardından jüri değerlendirme yapacak ve 25 Ağustos'taki törende ödüller sahipleriyle buluşacak. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın Magazin
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi Spor
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı Yaşam
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 3. Sayfa
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü Magazin
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Magazin
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Korona falan dinlemediler, 30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler
Korona falan dinlemediler, 30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Türkiye yerli otomobil hedefine adım adım yaklaşıyor! Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı
Türkiye yerli otomobil hedefine adım adım yaklaşıyor! Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Fenerbahçeli Zanka, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşüyor
Fenerbahçeli Zanka, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşüyor
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Bülent Bostanoğlu
Magazin Müjde Ar Beren Saat Gupse Özay Hande Erçel
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Caleb Ekuban Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: TSYD 'Spor Basını Başarı Ödülleri Töreni' 25 Ağustos'da düzenlenecek - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 13:13:08. #1.15#
title