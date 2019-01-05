Tsyd Sivas Şubesi Üyeleri Buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi üyeleri, "Biz büyük bir aileyiz" sloganıyla bir araya geldi.

TSYD Sivas Şubesince Paşabahçe Kütük Ev'de düzenlenen programa, kentte görev yapan basın mensuplarının yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da katıldı. Aydın ve gazeteciler, programda futbol hakkında sohbet etme imkanı buldu.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, Sivas'a hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Belediyenin çalışmalarında basın mensuplarının çok büyük emeği olduğunu vurgulayan Aydın, tüm gazetecilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan da TSYD'nin büyük bir aile olduğunu aktardı.

Türkiye'de 7. şubeyi Sivas'ta açtıklarını belirten Çağlayan, "Amacımız kentte görev yapan tüm basın mensuplarının bir çatı altında, ortak bir değerde buluşmasıdır. Türkiye genelinde Sivaslı gazeteci arkadaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak, başarılarına başarı eklemektir." diye konuştu.

Programın sonunda Çağlayan, Aydın'a fotoğrafının bulunduğu tablo hediye etti.

Kaynak: AA