TSYD Sivas Şubesi'nde Kemal Çağlayan güven tazeledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi'nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Kemal Çağlayan, yeniden seçildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi'nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Kemal Çağlayan, yeniden seçildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula, Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, spor yazarları ve gazeteciler katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığına Muhittin Karahan ve Eraydın Aytekin seçildi.

Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının onaylanmasından sonra tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Kemal Çağlayan, güven tazeledi.

Başkan Bilgin, Çağlayan'a başarılar dileyerek, Sivas'a "Amatör Spor Evi" yapılacağı müjdesini verdi.

Seçim sonrası konuşan Çağlayan da şube olarak önemli projelere imza attıklarını belirterek, "Değerli yönetim kurulu üyelerimizle daha çok projeye imza atacağız. Biz büyük bir aileyiz. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban