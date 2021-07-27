TSYD Kayseri Şubesi'nden Kayserispor Başkanı Gözbaşı'na ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari ve üyeler, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nı ziyaret etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari ve üyeler, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nı ziyaret etti.

Ensari, kulüp tesislerinde gerçekleşen ziyarette, Gözbaşı'nın futbol adına büyük işler başardığını söyledi.

Kayserispor'un kentin en önemli marka değerlerinden olduğunu belirten Ensari, "Kentin değeri olan Kayserispor için elini taşın altına koyan Berna Başkan'a desteğimiz her daim sürecektir. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Gözbaşı ise desteklerinden dolayı Ensari ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ensari, Gözbaşı'na plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin