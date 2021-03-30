TSYD İzmir Şubesinde başkanlığa tekrar Bahri Okumuş seçildi
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TSYD İzmir Şubesinde başkanlığa tekrar Bahri Okumuş seçildi

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
TSYD İzmir Şubesinde başkanlığa tekrar Bahri Okumuş seçildi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesinin olağan genel kurulunda, Bahri Okumuş yeniden başkanlığa seçildi.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesinin olağan genel kurulunda, Bahri Okumuş yeniden başkanlığa seçildi.

Konak Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki seçimde Bahri Okumuş başkanlığındaki tek liste yer aldı.

Toplam 38 üyenin katıldığı kongrede başkanlığa seçilen Okumuş'un yönetim kurulu Gökhan Özyurtlu, Ali Korkmaz, Sonay Teker, Mutlu Yılmaz, Ergin Karataş ve Ali Gözeten'den oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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