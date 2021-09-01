TSYD İzmir Şubesi'nden Vali Köşger'e ziyaret
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TSYD İzmir Şubesi'nden Vali Köşger'e ziyaret

TSYD İzmir Şubesi'nden Vali Köşger'e ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin yönetim kurulu üyeleri, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)  İzmir Şubesi'nin yönetim kurulu üyeleri, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, Vali Köşger'e derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Okumuş, bir meslek örgütü olmalarının yanında kentte sporun gelişmesine yönelik faaliyetler de yürüttüklerine dikkat çekti. Urla'da bulunan TSYD'ye ait olimpik yüzme havuzunun son durumu hakkında da Vali Köşger'e bilgi veren Okumuş, hem açtıkları yüzme okullarıyla küçüklere hem de profesyonel yüzücülere hizmet verdikleri havuzun bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Vali Köşger de Süper Lig'de iki takımla temsil edilen İzmir'in olimpiyatlara da çok sayıda sporcu gönderdiğine dikkat çekerek, yenilenen Alsancak Stadı'nın hizmete girmesiyle kentin modern bir spor tesisi daha kazanacağını ifade etti. Köşger, TSYD Yönetimine, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Özyurtlu, Mutlu Yılmaz ve akreditasyon sorumlusu Nuran Gani de yer aldı.

TSYD İzmir Şubesi'nden Vali Köşger'e ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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