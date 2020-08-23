TSYD İzmir'den 6'ncı voleybol şöleni TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği Simya Metal 6'ncı TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, yarın başlayacak.

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği Simya Metal 6'ncı TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, yarın başlayacak. TSYD İzmir Şubesi'nin bu yıl 6'ncısını gerçekleştireceği, Efeler Voleybol Ligi'nde sezon öncesi en ciddi provalardan biri olma özelliği taşıyan organizasyonda ilk maç, CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Arkasspor ile Afyon Belediyesi Yüntaş arasında oynanacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nun ev sahipliğindeki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bu maçın ardından aynı salonda saat 17.00'de ligin yeni İzmir temsilcisi TFL Altekma ile İnegöl Belediyespor karşılaşacak. Geleneksel turnuvada salı günü İnegöl Bld-Arkasspor, Afyon Bld Yüntaş-TFL Altekma, çarşamba günü ise İnegöl Bld- Afyon Bld Yüntaş, Arkasspor- TFL Altekma maçları oynanacak. Maçlar koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak.

Kaynak: DHA