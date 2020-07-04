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TSYD Eskişehir Şubesi'nden Vali Ayyıldız'a ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi yönetim kurulu üyeleri, görevine yeni başlayan Vali Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.

TSYD Eskişehir Şubesi'nden Vali Ayyıldız'a ziyaret
04.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:56

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi yönetim kurulu üyeleri, görevine yeni başlayan Vali Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.

Vali Ayyıldız, TSYD Şube Başkanı Sadi Seda ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Nazım Aydın, Erkan Midilli, Ayhan Aydıner, Erhan Ünal ve Deniz Açık'ı kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, Eskişehirspor'un alt yapısından futbolcu yetiştirebilecek çalışmalara önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Seda ise onursal üye olarak görmek istedikleri Vali Ayyıldız'a TSYD'nin rozetini takdim etti.

Kaynak: AA

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