TSYD'den TFF'ye ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

03.09.2019 16:39
TSYD'den TFF'ye ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.


Riva'daki TFF tesislerinde yapılan görüşmeye TFF Başkan Vekili ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan katıldı.


TSYD ile ilişkilerin bu dönemde de en yoğun şekilde süreceğini vurgulayan Nihat Özdemir, Oğuz Tongsir'e milli forma hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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