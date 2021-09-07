TSYD'den 'Sporcu Sağlığı, Sakatlıkları ve Tedavisi' semineri
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TSYD'den 'Sporcu Sağlığı, Sakatlıkları ve Tedavisi' semineri

TSYD'den 'Sporcu Sağlığı, Sakatlıkları ve Tedavisi' semineri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri İl Temsilciliği tarafından 'Sporcu Sağlığı, Sakatlıkları ve Tedavisi' semineri düzenlendi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri İl Temsilciliği tarafından 'Sporcu Sağlığı, Sakatlıkları ve Tedavisi' semineri düzenlendi.

Bir otelin konferans salonunda gerçekleşen seminere Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, TSYD İl Temsilcisi Oktay Ensari, ASKF Başkanı Mutlu Önal, antrenörler ve basın mensupları katıldı. Seminerleri daha sık yapacaklarını söyleyen TSYD İl Temsilcisi Oktay Ensari, "Bundan sonra, bu tür toplantıları sıkça yapmaya başlayacağız ve bugün yapılan ilk seminerimiz. Spor hekimlerimiz ve bu işin uzmanları, bazı bilgiler paylaşacaklar. Bizlerin de bazen kafasına takılan şeyler oluyor. MR ile tomografiyi bilemediğimiz zamanlar olabiliyor. Bizim TSYD olarak aydınlatmamız da lazım, programlarda ve yazılarda. İnsanları bilgiye doyurmamız da lazım. Paydaşlarımızla da görüştük ve bundan sonra ASKF ve diğer spor paydaşlarımız ile Kayseri'de bir araya geleceğiz" dedi.

Daha sonra Ortopedi ve Mikrocerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Yurdakul ve Spor Fizyoterapisti ve El Terapisti Dr. Fzt. Harun Kızılcı tarafından katılımcılara yaralanmalar ve tedavileri hakkında bilgiler verildi. - KAYSERİ

TSYD'den 'Sporcu Sağlığı, Sakatlıkları ve Tedavisi' semineri
TSYD'den 'Sporcu Sağlığı, Sakatlıkları ve Tedavisi' semineri
TSYD'den 'Sporcu Sağlığı, Sakatlıkları ve Tedavisi' semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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