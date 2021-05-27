TSYD'den İHA'ya ödül
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TSYD'den İHA'ya ödül

TSYD'den İHA'ya ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin bu yıl Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda düzenleyeceği 'Spor Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin bu yıl Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda düzenleyeceği 'Spor Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı muhabiri Umutcan İşledici, haber dalında 'Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı' başlıklı haberiyle ödül kazandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin bu yıl Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda düzenleyeceği 'Spor Başarı Ödülleri Töreni' öncesi ödüle değer görülen isimler jüri tarafından belirlendi. Jüri haber, fotoğraf, röportaj, köşe yazısı, sayfa düzeni ile televizyon dalında başvuruda bulunan 26 eseri değerlendirdi. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın değerlendirme sonunda ödül alan isimleri kutladı ve başarı temennisinde bulundu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Yönetim Kurulu da Adana sporuna isimlerini başarıyla yazdıran şahıs ile kurumlara da ödül verilmesini kararlaştırdı. Yılın futbol takımı Adana Demirspor Kulübü olurken yılın spor yöneticisi Murat Sancak, yılın fark oluşturan kulübü Adasokağı Hentbol Takımı, yılın tesis ve yatırım ödülü Adana Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü'ne, yılın gelecek vadeden sporcu ödülünün sahibi ise milli takım güreşçisi Batuhan Öksüz olarak belirlendi.

Haziran ayı sonlarına doğru düzenlenecek gecede Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'a da spora yaptığı yatırımlar nedeniyle de teşekkür plaketi verilecek. İhlas Haber Ajansı muhabiri Umutcan İşledici de haber dalında 'Mesafeler 12 yaşındaki Kerime'nin futbol aşkına engel olamadı' başlıklı haberiyle ödül kazandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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