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Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa, Spor

TSYD'den federasyona 'erteleme' çağrısı!

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligleri ertelemesi konusunda çağrıda bulundu.

18.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:34
TSYD'den federasyona 'erteleme' çağrısı!

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligleri ertelemesi konusunda çağrıda bulundu.


TSYD, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, seyircisiz oynanmaya devam eden spor müsabakalarının ertelenmesini istedi. Yapılan yazılı açıklamada Avrupa'nın tüm ülkelerinde korona virüs sebebiyle spor müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtilirken, TFF'nin Süper Lig başta olmak üzere tüm futbol müsabakalarını ertelememesinin anlamsız olduğu aktarıldı. TSYD'den müsabakaların ertelenmesinin talep edildiği açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:


"İspanya'nın Espanyol takımından 5 futbolcu bu hastalığa yakalanmışken, Juventuslu Matuidi'nin testi pozitif çıkmışken, NBA'deki takımların çoğu corona virüsüyle savaşırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e bırakılmışken, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, THY Euroleague ileri bir tarihe ertelenmişken, Avrupa'nın dört bir yanında futbol ligleri rafa kaldırılmışken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçları seyircisiz oynatmakta direnmesine bir anlam veremiyoruz.


Kaldı ki ertelenmediği sürece bu müsabakaları izleyen spor yazarı meslektaşlarımız da aynı tehlikeyle karşı karşıyadır.


Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir." - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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