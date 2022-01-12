TSYD'den DHA'ya 2 ödül - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TSYD'den DHA'ya 2 ödül

TSYD'den DHA'ya 2 ödül
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ortak düzenlediği 'Maraton Basın Başarı Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belirlendi.

ADANA (DHA) - TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ortak düzenlediği 'Maraton Basın Başarı Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belirlendi. Demirören Haber Ajansı'ndan Anıl Atar 'haber' dalında, Eser Pazarbaşı ise 'görüntü' dalında ödüle layık görüldü.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ortak düzenlediği 'Maraton Basın Başarı Ödülleri'nin bu yılki sonuçları belli oldu. DHA Bölge Müdürü ve TSYD Üyesi Bekir Karakoca'nın başkanlığını yaptığı jüri; Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri ve Gençlik Merkezleri Müdürü Yuşa Davarcı, TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Eren Bozkurt, TSYD Üyesi Murat Kibritoğlu ile TSYD Üyesi Ahmet Kırmızıdal'dan oluştu.TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı olan anlamlı bir günde yapılan maratonun geniş katılımla düzenlendiğini ve başarılı bir organizasyonla sonuçlandığını söyledi. Çakın, eserlerin değerlendirmesinde titizlikle çalışan jüri üyelerine emekleri için teşekkür etti. Birçok gazetecinin başarı ödülü aldığı organizasyonda; Demirören Haber Ajansı'ndan Anıl Atar 'haber' dalında, Eser Pazarbaşı ise 'görüntü' dalında ödüle layık görüldü.


TSYD'den DHA'ya 2 ödül

Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

 Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

 Çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 44 kişi hakkında gözaltı kararı

Çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 44 kişi hakkında gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title