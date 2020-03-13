TSYD'den açıklama: 'Süper Lig maçları Bein Sports'tan şifresiz yayınlansın...' TSYD, corona virüsü salgını nedeniyle cafelerde, restaurantlar da kalabalıkların oluşması engelleme amacaıyla Süper Lig maçlarının Nisan ayının sonuna kadar Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlamasını teklif etti.

TSYD, corona virüsü salgını nedeniyle cafelerde, restaurantlar da kalabalıkların oluşması engelleme amacaıyla Süper Lig maçlarının Nisan ayının sonuna kadar Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlamasını teklif etti.



Resmi açıklama şöyle;



"Türkiye Spor Yazarları Derneği virüsle ilgili önlemler çerçevesinde BeIN Sports'un da üzerine düşen görevler olduğunu, Nisan ayının sonuna kadar Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlamasını teklif etmektedir.



Böylece kapalı alanlarda cafelerde, restaurantlar da kalabalıkların oluşması engellenmiş olunacaktır.



BeIN Sports'tan Türk sporu ve spor severi adına bu jesti beklemekteyiz."



