TSYD Bursa Şubesi'nde kongre 23 Mart'ta

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nde kongre 23 Mart'ta yapılacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nde kongre 23 Mart Salı saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Kongre öncesinde TSYD Bursa Şubesi'nden yayınlanan bildiride dernek üyeleri için deplasman aracı uygulaması, stat çalışanlarının haklarının savunması, ekipman desteği, söyleşi ve eğitimlerin yeni dönemde yer alacağı bildirildi. Dernek listesinde asil yönetim kurulu üyelerinde Vedat Yücebaş, Eyüp Turan, Sevinç Çelebi, Cemal Ekentok, Volkan Tezcan, Tolga Öztaş ve Barış Yalım yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı