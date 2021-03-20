TSYD Bursa Şubesi'nde kongre 23 Mart'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TSYD Bursa Şubesi'nde kongre 23 Mart'ta

20.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:23
TSYD Bursa Şubesi'nde kongre 23 Mart'ta

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nde kongre 23 Mart'ta yapılacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nde kongre 23 Mart'ta yapılacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nde kongre 23 Mart Salı saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Kongre öncesinde TSYD Bursa Şubesi'nden yayınlanan bildiride dernek üyeleri için deplasman aracı uygulaması, stat çalışanlarının haklarının savunması, ekipman desteği, söyleşi ve eğitimlerin yeni dönemde yer alacağı bildirildi. Dernek listesinde asil yönetim kurulu üyelerinde Vedat Yücebaş, Eyüp Turan, Sevinç Çelebi, Cemal Ekentok, Volkan Tezcan, Tolga Öztaş ve Barış Yalım yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TSYD Bursa Şubesi'nde kongre 23 Mart'ta - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 12:24:34. #1.16#
title