Tsyd Antalya Şubesi Üyeleri Kaynaşma Gecesinde Buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi yönetimi tarafından kaynaşma gecesi düzenlendi. Gecede 4 üyeye çekilişle tatil hediyesi verildi.

Kundu bölgesindeki Delphin Imperial Otel'de düzenlenen geceye TSYD üyesi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, turizmci Tolga Cömertoğlu, Genel Başkan Oğuz Tongsir ve yönetimi, Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, yönetim kurulu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim ve çok sayıda dernek üyesi eşleriyle birlikte katıldı. Bülent Uçma'nın sunuculuğunu yaptığı gecede Antalyalı sanatçı Aysel sahne aldı. Gecede derneğe katkıları ve hizmetleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve turizmci Tolga Cömertoğlu'na teşekkür plaketi verildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, derneğin temsilcilikten şube haline gelmesinde büyük destekleri olan önceki il temsilcileri ve şube başkanlarına teşekkür etti. TSYD Antalya Şubesinin günden güne büyüdüğünü belirten Çiçek, "Yönetim kurulu olarak spor yazarlarının Antalya spor camiasında etkisini artırması ve sosyal projelerde daha fazla yer alması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kalıcı gelir elde etmek anlamında da yeni projeler üzerinde tüm enerjimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu enerjiyi de bu birlik ve beraberlikten alacağız" dedi.

Genel Başkan Oğuz Tongsir de, "Antalya şubesi günden güne büyüyerek yoluna devam ediyor. Şube yönetimine bugün burada üyelerimizi eşleriyle ağırladıkları için teşekkürlerimi sunarım. İyi ki varsınız. Antalya daha da büyüyecek" diye konuştu.

"TSYD üyesi tek milletvekili bendim"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, genç yaşlardan itibaren birçok önemli görevde bulunduğunu belirterek, "Şimdi de fevkalade onurlu bir görevi ifa etmeye çalışıyoruz. Bütün bu onurlu görevlerin içerisinde benim her zaman gerçekten gurur duyduğum öz geçmişlerimden bir tanesi hem Türkiye Spor Yazarları Derneği hem de Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi olmaktır. Milletvekili iken TSYD üyesi tek milletvekili bendim. Bu gururu da hep dile getirdim" diye konuştu.

Kendisi gibi gazeteci olan babası Suphi Türel'in bir öğüdünü paylaşan Türel, "Mesleğe yeni başlamıştım, 18 yaşındaydım. Babam dedi ki 'Çok önemli bir mesleğe sahip olacaksın. Hayatındaki her şeyi kaybedebilirsin ama mesleğini asla kaybetme.' Neden gazeteciliğimle, neden TSYD üyesi, neden AGC üyesi olmakla iftihar ediyorum diye sorarsanız bunun tam karşılığı babamın ilk öğüdü, ilk gazetecilik dersidir" ifadelerini kullandı.

"TSYD Antalya'ya yakıştı"

Yaklaşık 20 yıl önce TSYD'yi Antalya'da kurmak için yola çıktıklarında yedi kişi olduklarını anlatan Türel, "Bu TSYD Antalya'ya yakışır demiştik. Gerçekten yakıştı. Ben geçmişte emeği geçen bütün büyüklerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı bir kez daha minnetle, teşekkürle yad ediyorum" dedi.

Genel Başkan Oğuz Tongsir, genel merkez ve Antalya Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Türk basınının yaşayan efsanesi foto muhabiri olarak bilinen Sökmen Baykara'nın katılımıyla gecenin anısına pasta kesildi. Üzerinde TSYD logosu olan pasta hep birlikte kesildi. Pasta kesiminin ardından 4 üyeye çekilişle tatil hediyesi verildi. Antalya Reçelleri Markaları Yönetim Kurulu Başkanı Numan Kocaacar, Avukat Doğan Balakan, gazeteci Murat Çiçek ve Derya Çiçek tarafından yapılan çekilişte Yusuf Kobal KKTC, Akif Arıcı, Osman Öztokmak ve Cengiz Altay ise Antalya tatili kazandı. - ANTALYA