TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Uçar vefat etti
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TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Uçar vefat etti

11.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:07
TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Uçar vefat etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.

Tecrübeli gazeteci Nihat Uçar, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Uçar için TSYD Ankara Şubesinde bugün saat 10.30'da tören düzenlenecek. Daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camide öğle namazı vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uçar'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Evli ve iki çocuk babası Nihat Uçar, Anadolu Ajansından emekli olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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