Haberler » Spor » TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nın ikincisi yapılacak - Spor

TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nın ikincisi yapılacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın anısına bu yıl ikincisi düzenlenecek "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" 21-22 Ocak'ta yapılacak.

16.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:48
TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nın ikincisi yapılacak

Türkiye Yazarları Derneği (TSYD) Şubesi tarafından 'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın anısına bu yıl ikincisi düzenlenecek "İlhan Ağabey Turnuvası" 21-22 Ocak'ta yapılacak.

Turnuvada Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Keçiörengücü ve Osmanlıspor'un 16 yaş altı takımları mücadele edecek.

Geleneksel hale gelmesi planlanan turnuvanın kura çekimi, TSYD Ankara Şubesi Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla yarın saat 11.00'de yapılacak.

Karşılaşmalar, Gençlerbirliği'nin Beştepe'de bulunan İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler