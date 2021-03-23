TSYD Ankara Şubesi Genel Kurulu 30 Mart'a ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TSYD Ankara Şubesi Genel Kurulu 30 Mart'a ertelendi

23.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:56
TSYD Ankara Şubesi Genel Kurulu 30 Mart'a ertelendi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 30 Mart Salı gününe ertelendi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 30 Mart Salı gününe ertelendi.

TSYD Ankara Şubesi'nde yapılması planlanan genel kurul için ilk toplantıda yeterli delege sayısına ulaşılamadı. Genel kurul, 30 Mart'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Ömer Çelik Pervin Buldan Numan Kurtulmuş
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TSYD Ankara Şubesi Genel Kurulu 30 Mart'a ertelendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 12:58:47. #1.14#
title