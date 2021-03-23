TSYD Ankara Şubesi Genel Kurulu 30 Mart'a ertelendi
23.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:56
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 30 Mart Salı gününe ertelendi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 30 Mart Salı gününe ertelendi.
TSYD Ankara Şubesi'nde yapılması planlanan genel kurul için ilk toplantıda yeterli delege sayısına ulaşılamadı. Genel kurul, 30 Mart'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar