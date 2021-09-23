TSYD Ankara Şubesi Başkanı Sayın Ercan ATA' nın Başkanımızı Ziyareti
TSYD Ankara Şubesi Başkanı Sayın Ercan ATA' nın Başkanımızı Ziyareti 23-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 7Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Başkanı Sayın Ercan ATA Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI' yı makamında ziyaret etti.
ANKARA (Habermetre) - TSYD Ankara Şubesi Başkanı Sayın Ercan ATA' nın Başkanımızı Ziyareti 23-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 7
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Başkanı Sayın Ercan ATA Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI' yı makamında ziyaret etti.
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