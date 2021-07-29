TSYD Ankara Kupası 7 Ağustos'ta
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TSYD Ankara Kupası 7 Ağustos'ta

TSYD Ankara Kupası 7 Ağustos'ta
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda 7 Ağustos Cumartesi günü TFF 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği karşılaşacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda 7 Ağustos Cumartesi günü TFF 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği karşılaşacak.

TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlen kupa protokol törenine Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez ve teknik direktör Metin Diyadin, MKE Ankaragücü Başkan Vekili Hakan Bilgin ve teknik direktör Mustafa Dalcı ile TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata ve basın mensupları katıldı.

Ercan Ata, yaptığı açıklamada TSYD Ankara kupasının 54'üncüsünün düzenleneceğini belirterek, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatlarının kale arkası tribünü 30, maraton tribünü 40, kapalı tribünü 60, WIP tribünü 150, locaların ise 500 liradan satılacağını ifade etti. Ata, karşılaşmada pandemi kurallarına dikkat edileceğini ve HES kodu olmayanların bilet olamayacağını belirtti.

Hakan Bilgin, sahadaki centilmenliğin tribünlere yansımasını dilerken Arif Ölmez, "Ankaragücü bizim rakibimiz değil kardeşimiz." ifadesini kullandı.

Metin Diyadin, "Bu maça, mahallede birbirini yenenin diğerini kızdırdığı gibi bakmak gerektiği düşünüyorum." derken, Mustafa Dalcı derbinin heyecanlı geçmesi temennisinde bulundu.

Transfere ilişkin soruya ise Metin Diyadin, "İskelet bir kadro oluşturmak için iki ya da üç oyuncu transferi yaparak kendimizi garantiye almak istiyoruz." diye cevaplarken Dalcı ise "Sadece on numara pozisyonumuzda eksiğimiz var." şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından katılımcılar kupa ile fotoğraf çektirdi.

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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