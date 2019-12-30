TSYD Ailesi 2020'ye "Merhaba" dedi

30.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:47

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından düzenlenen 'Yeni Yıla Merhaba Balosu'nda dernek üyeleri, eşleri ve çocukları bir araya geldi.



Gecede, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir adına yaptırılan teşekkür plaketini eşi Hazan Tongsir'e sundu. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, yeni yılın öncelikle sağlık ve huzur getirmesini temenni ederek, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni yılda da birçok projeyle üyelerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile eşi Nuray Karalar adına hazırlanan hediyeyi TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Başkan Karalar'a sundu. Karalar, "Beni hediye alma derdinden kurtardınız. Dördüncü güç olan basınımızla yakın diyalog halinde olmaya devam edeceğiz. Sizleri önemsiyoruz, seviyoruz" dedi.



Gecede 2020 yılı pastası üyeler tarafından kesilirken, Hürriyet Gazetesi Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz, TSYD Adana Şubesi Mali İşler Sorumlusu Tevfik Dinçkalmış ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin emektarlarından Yusuf Aslan'ın evlilik yıldönümleri, Balcalı Hastanesi Basın Müdürü Yavuz Yıldırmaz'ın da doğum günü kutlandı.



Pasta kesiminin ardından Türk bayrakları eşliğinde üyeler tarafından hep birlikte 10.Yıl Marşı seslendirildi. Adana İşi firmasına hazırlattırılan çift kişilik kahve fincanları özel kutularında üyelere hediye edilirken, 19 hediyenin yanı sıra TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir tarafından da üç özel hediye çekilişle üye eşlerine sunuldu. Gece canlı müzik eşliğinde, mangalda sucuk ve havai fişek gösterileriyle sona erdi.



Geceye, TSYD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Hoşfikirer, TSYD geçmiş dönem başkanlarından Nihat Geven, Adnan Poyraz, TGS Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, ASGD Adana Şube Başkanı Mustafa Boz, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti geçmiş dönem başkanı Kurtar Çakın, TSYD Adana Şubesi'nin ilk başkanı merhum Ekrem Acarçelik'in ailesi ile TSYD Organizasyon ve Akreditasyon Sorumlusu Birgül Pullukçu da katıldı.



10.Yıl Ödülleri Ahmet Kırmızıdal, Bora Erdem, Hakan Köker, Tevfik Dinçkalmış, Murat Özkardeş, Şahin Çoban, Tarık Akçan ve Doğan Gülbasar'e verildi. Teşekkür Ödülü Vahap Ünkat, Vefa Ödülü ise Mehmet Ali Vural'a takdim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA