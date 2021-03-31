TSYD Adana Şubesi'nde görev bölümü
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TSYD Adana Şubesi'nde görev bölümü

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TSYD Adana Şubesi'nde görev bölümü

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin gerçekleşen olağan genel kurulu sonrası yönetim kurulu başkan A. Kurtul Çakın başkanlığında toplanarak görev bölümü yaptı.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin gerçekleşen olağan genel kurulu sonrası yönetim kurulu başkan A. Kurtul Çakın başkanlığında toplanarak görev bölümü yaptı.

Tüzük gereği son 3 yıl için başkan seçilen Çakın, genel kurula katılım gösteren tüm üyelere teşekkür etti. Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde yapılan toplantı sonrası A.Kurtul Çakın başkanlığındaki yönetim kurulu ve görevleri şu şekilde oluştu:

"Başkan: A. Kurtul Çakın

As Başkan: Ergun Kara

As Başkan: İrfan İşisağ

Sayman: Teyfik Dinçkalmış

Şube Sekreteri: Hakan Köker

Adnan Kulak: Yönetim Kurulu Üyesi

Bora Erdem: Yönetim Kurulu Üyesi - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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