TSYD Adana Şubesi mini futbol turnuvası düzenleme kararı aldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi yine bir ilke imza atarak medya kuruluşları arasında mini futbol turnuvası düzenleme kararı aldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi yine bir ilke imza atarak medya kuruluşları arasında mini futbol turnuvası düzenleme kararı aldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada medya kuruluşları arasında mini futbol turnuvası yapılacağı bilgisi verildi. Açıklamada turnuvanın detayları ise şöyle anlatıldı:

"Medya kuruluşları profesyonel ve faal amatör futbolculara kadrolarında yer veremeyecek. Yine her takım listelerine sadece 6 isim yazabilecek. Kırmızı kart gören oyuncu hakem raporuna göre sayısal ceza alabilecek. Maçlar iki devre halinde 12'şer dakikalık etaplarla tamamlanacak. Müsabakaları faal futbol hakemleri yönetecek. Grup kuraları katılım sayısına göre belirlenecek olup grup aşamalarından sonra çapraz elemelere geçilecek. İlk üç takım, gol kralı ve en centilmen takıma ise ödülleri düzenlenecek törenle verilecek. Müsabakalar sıcak hava göz önünde bulundurularak akşam saatlerinde oynanacak Mini futbol turnuvasına katılmak isteyen medya kuruluşları dilekçelerini ve isim listelerini en geç 29 Mayıs 2020 tarihine kadar TSYD Adana Şubesi idare müdürü Mehmet Önal'a teslim etmeleri gerekmektedir. Turnuva pandemi şartlarının elverişli olması durumunda gerçekleşecek. Nihat Geven Tesisleri'nde çim alan üzerinde yapılacak müsabakalara yazılı medya, spor internet medya ile televizyon ve spor programı yapan radyolar, meslek kuruluşlarımız Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Basın İlan Kurumu da iştirak edebilecek. Yine Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Yönetim Kurulu üyeleri de turnuvada mücadele edecek."

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, "Amacımız meslektaşlarımız arasındaki kaynaşmayı sağlamaktır. Turnuvayı geleneksel hale getireceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı