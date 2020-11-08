Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

08.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 01:02
Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Seferihisar açıklarında bir hafta önce meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'ndeki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'in Seferihisar açıklarında bir hafta önce meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'ndeki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Depremden iki dakika önce denizde oluşan farklı dalgalanmalar ise adeta depremin habercisi oldu görüldü.

Geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen depremde 114 kişinin hayatını kaybetti, bin 35 kişi de yaralandı. Yaşanan depremin dakikalar sonrasında Sığacık Mahallesi'nde, oluşan tsunami dolayısıyla ev ve iş yerlerini su altında kaldı. Türkiye'de ilk kez tsunamiden 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan felaket anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sığacık Mahallesi'ndeki marinadaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler tsunaminin şiddetini gözler önüne serdi. Deprem öncesi denizde oluşan dalgalanma ve ufak bir girdabın oluşması ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Denizdeki olaydan 2 dakika sonra deprem olduğu ve ardından denizdeki sular çekildi, marinadaki yatlar karaya oturdu. Daha sonra suların geri gelmesi ile birden yükselen deniz, kimi yatları devirdi kimilerini ise yan yatırdı. Birçok yatın zarar gördüğü tsunamide marninada bulunan otomobiller de denize sürüklendi. Denizdeki hareketlenmeyi fark eden bazı otomobil sahipleri son anda otomobillerini marinadan çıkartarak tsunamiden kaçmayı başarırken, vatandaşlar da çaresizce canlarını kurtarmaya çalıştı. Kısa süre içerisinde marina başta olmak üzere kale içi mevkiini sular altında bırakan tsunami önene ne varsa katıp götürdü. Yaşanan o panik anları ve denizdeki hareketlenme ise marinanın güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Denizin yükseldiğini hisseden bazı tekne kaptanları akıntıya karşı son sürat gitmeye çalıştığı da kameralara yansıdı.

Deprem öncesi denizdeki hareketlenme depremin habercisi oldu

Sığacık'a yaşanan deprem ve tsunaminin iki dakika öncesinde denizde oluşan dalgalanmalar ise dikkat çekti. Deprem habercisi olan denizin olağan dışı dalgalanmasının ardından Sığacık, önce 6.6 şiddetindeki depremi yaşadı sonrasında da denizde oluşan tsunami nedeniyle yükselen sular deniz kıyısındaki ev ve iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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