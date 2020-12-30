Tsunaminin yaşandığı Seferihisar'da 370 balıkçıya ağ dağıtıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşanan tsunami nedeniyle ağlarını kaybeden Seferihisar ilçesindeki 367 balıkçıya 200 metrelik ağ dağıttı.

Seferihisar programı kapsamında Kaymakam Vekili Naci Aktaş'ı ve Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ziyaret eden Köşger, 30 Ekim'deki depremin ilçedeki hasarına ilişkin bilgi aldı.

Köşger, daha sonra esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Deprem sonrası oluşan tsunami nedeniyle hasarın görüldüğü Sığacık Mahallesi'ne giden Köşger, balıkçılarla buluştu, suların yükselmesi nedeniyle ağlarını kaybeden 367 balıkçıya 200 metrelik balıkçı ağı dağıttı.

Burada konuşan Köşger, depremin çok sıkıntılı bir süreç yaşattığını dile getirdi.

Türkiye'nin İzmir depreminde tek yürek olduğunu vurgulayan Köşger, şöyle konuştu:

"Depremin yaralarını sarmak için devlet ve millet iş birliği en üst düzeyde yaşandı. Devletimiz bütün imkanları ile seferber oldu. İzmir depreminin oluşturduğu sıkıntıları hızlıca bertaraf etmeye çalışıldı. Şu anda İzmir'de hiçbir vatandaşımız açıkta değil. Ne ihtiyaçları varsa karşılandı, karşılanıyor. Türkiye'de şimdiye kadar kaydedilmiş, tarihe geçmiş ilk tsunami burada oldu. Burada zarara uğramış 400 vatandaşımızın mümkün oldukça zararlarını gidermeye çalıştık. Araçları zarar gören vatandaşlarımızın da belli bir seviyede zararları karşılandı. Kaskosu olmayan vatandaşlarımızın zararlarının neredeyse tamama yakını finanse edildi ve zararları giderildi. İlk defa Seferihisar'da ve İzmir'de aracı zarar gören vatandaşlarımıza devlet destek verdi."

Ağların teminine destek veren hayırsever Fatih Başaran da bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını diledi.

Balıkçı İrfan Kozan da suların yükselmesinin ardından ağların denize gittiğini aktararak, "İlk günden itibaren yanımızda olan devletimiz bugün bize ağ teslim ediyor, teşekkür ederiz." dedi.

Vali Köşger daha sonra bir tesisi ziyaret etti, burada Ege Yaş Meyve ve Sebze Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'tan mandalina ihracatına ilişkin bilgiler aldı.

Seferihisar'da pazar yerine geçen Köşger, girişte zabıta ekiplerine HES kodunu verdi.

Köşger, "Zabıtalarımızı tebrik ediyorum. Herkesin HES kodunu sorgulanması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunun farkındalar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar