Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
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Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi

31.10.2020 16:48 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:52
Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi

Depremin ardından tsunaminin vurduğu Sığacık, Demirören Haber Ajansı tarafından havadan dronla görüntülendi.

Depremin ardından tsunaminin vurduğu Sığacık, Demirören Haber Ajansı tarafından havadan dronla görüntülendi.

?İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu küçük çaplı tsunaminin ardından Sığacık'ta sokaklar su altında kaldı. Denizin taşması nedeniyle bir kişi boğulurken, işyerleri ve araçlar zarar gördü; tekneler denize sürüklendi. Sığacık'ta görevliler ve vatandaşlar temizlik çalışması yaparken, yaşanan felaketin boyutu havadan dronla çekilen görüntülere yansıdı.


Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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