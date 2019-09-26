Tsunamiden 1 yıl sonra Sulawesi adası yaralarını hala saramadı
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yayınlanan hava görüntüleri Endonezya'nın Sulawesi adasını vuran deprem ve tsunaminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen felaketin neden olduğu yıkımın izlerini gözler önüne serdi.
26.09.2019 16:57
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yayınlanan hava görüntüleri Endonezya'nın Sulawesi adasını vuran deprem ve tsunaminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen felaketin neden olduğu yıkımın izlerini gözler önüne serdi
Kaynak: Euronews.com