Tsunamiden 1 yıl sonra Sulawesi adası yaralarını hala saramadı

26.09.2019 16:57

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yayınlanan hava görüntüleri Endonezya'nın Sulawesi adasını vuran deprem ve tsunaminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen felaketin neden olduğu yıkımın izlerini gözler önüne serdi