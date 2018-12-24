281 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Tsunami Sonrası Küçük Çocuk Enkaz Altından 12 Saat Sonra Kurtarıldı

Endonezya'da Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide, arama kurtarma ekipleri üzeri enkazla kaplanan bir otomobilin içinde 12 saat boyunca yardım bekleyen küçük bir çocuğu kurtardı.

POLİSLER KÜÇÜK ÇOCUĞUN AĞLAMASINI DUYDU

İsminin Ali olduğu öğrenilen 5 yaşındaki çocuğun ağlamalarını duyan polisler, arabanın üzerinden enkazı kaldırarak çocuğu kurtarmayı başardı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN KURTARILDIĞI ANLAR POLİS KAMERASINA YANSIDI

Küçük çocuk ile birlikte arabada başka kurtulan olup olmadığı ise bilinmiyor. Yaşanan o anları ise polisler kaydetti.

SUNDA BOĞAZ'INDA MEYDANA GELMİŞTİ

Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e çıktı. Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

281 KİŞİ ÖLDÜ, 1016 KİŞİ YARALANDI

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 281'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 1016 olduğunu açıkladı.

İşte küçük çocuğun enkaz altından kurtarıldığı anlardan kareler;

Kaynak: DHA