Tsunami değil, lodos vurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündür etkisini devam ettiren lodos fırtınasının hızı 100 kilometreyi geçince kabaran deniz ve dev dalgalar sahil bölgelerinde su baskınlarına sebep oldu. Edremit sahilleri tsunamiye benzer görüntülerle dikkati çekiyor

Edremit iki gündür lodos fırtınası ile mücadele devam ediyor. Bölgede rüzgarın hızı 100 kilometreyi geçerken, oluşan dev dalgalar ve kabaran deniz sahil bölgelerinde taşkınlara sebep oluyor. Zeytinli Altınkum plajı ve sahil bölgesi sular altında kaldı. Edremit-Burhaniye yolunda su baskını sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle otomobiller ilerlemekte zorluk çekti. Su baskınları sahil şeridinde yaklaşık bir kilometre kadar içeri girdi. Tsunami sonrası görüntüleri hatırlatan su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Akçay, sahilinde ise oluşan dev dalgalar evlerin çatılarının üzerinden geçti. Sahil bölgesinde bulunan evler ve bahçelerinde zarar meydana geldi. Sahil şeridindeki işletmeler deniz sularının altında kaldı. Vatandaşlar işletmelerindeki suyu ve denizin getirdiği çöpleri temizlemek için uğraşıyor. Lodos fırtınasının önümüzdeki saatlerde hızını azaltması bekleniyor. - BALIKESİR