Tsukiko Yamada Watari ve yazar Alev Alatlı bu akşam TRT 2'de

09.10.2019 17:44

Günseli Kato'nun sunculuğunu yaptığı TRT 2'de yayınlanan "Miyako'dan Payitaht'a" programı bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Programın bu haftaki konuğu Abdülhalil Paşa olarak da bilinen Japon çay seremonisi ustası ve iş adamı Toraciro Yamada'nın torunu Tsukiko Yamada Watari ile yazar Alev Alatlı olacak.

Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya açıklarında batmasının ardından Türk Japon ilişkilerinde büyük rol oynayan Torajiro Yamada'nın torunu Watari, programın detaylarının paylaşıldığı basın toplantısında konuştu.

Point Otel Barbaros'ta yapılan toplantıda AA muhabirine açıklama yapan Watari, "İlişkilerin gelişmesi için Türkiye'yi daha çok tanıtmam gerektiğini düşünüyorum ve bunu bir görev olarak görüyorum. Bununla ilgili Tokyo'da bulunan çağdaş müzemde orada Türkiye ile ilgili seminerler veriyorum. Ayrıca Türkiye'den sanatçılar getirip orada etkinlikler düzenliyorum. Bu şekilde Japonlara daha çok Türkiye'yi tanımaya çalışıyorum." dedi.

Watari, Türk ve Japon kültürlerinin birbirlerine yakın olduğunu belirterek, Türklerin de Japonlar gibi utangaç ve iyilikleri göstermeden mütevazı şekilde yaptıklarını söyledi.

"TRT 2'nin açılması için yıllardır dua ediyorum"

Yazar Alev Alatlı da programın Japonya konusunda merak uyandıracağına işaret ederek, "Bir farkındalık oluşturur diye umuyorum, zamanı geldi. Japonya'dan öğrenebileceğimiz çok şey var, onların da bizden öğreneceği şeyler var. Bir an evvel başlatalım istiyorum. Hele de elimizde Günseli Kato gibi işin ehli varken." ifadelerini kullandı.

Günseli Kato ise 6 ay önce TRT 2'den arandığını ve çok sevindiğini vurgulayarak, "TRT 2'nin açılması için yıllardır dua ediyorum, Sayın İbrahim Eren'i de çok iyi tanırım. TRT 2'nin açılması için çok emek verdi, önemsiyor da oturduk, konuştuk."

Sanatın ötesinde insana değer veren bir program yapma isteğinin hep olduğuna işaret eden Kato, şunları kaydetti:

"Bana değer verdiler. Size değer verilirse, siz de değerli kılarsınız çevrenizi ve ülkenizi. 6 ay gibi çok kısa bir zaman içerisinde bunu oturtmaya çalıştık. Bana bütün imkanları verdiler. 'Nasıl bir şey istiyorsan buyur yap' dediler. Ekranından tutun konseptine, çağıracağım insanlara kadar karışmadılar."

Aynı zamanda Tokyo Watarium Müzesi sahibi olan Tsukiko Yamada Watari'nin konuk olduğu program, bu akşam 20.00'de TRT 2 kanalında izlenebilecek.

Kaynak: AA