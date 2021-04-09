TSSF üyeleri, dünya sualtı sporlarının yönetiminde 31 görev aldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 23 üyesinin uluslararası federasyonlarda 31 görev üstlendiğini duyurdu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 23 üyesinin uluslararası federasyonlarda 31 görev üstlendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Avrupa Cankurtarma Federasyonu (ILSE) ve Uluslararası Cankurtarma Federasyonunun (ILS) yönetim organları, yapılan seçimlerle yeniden belirlendi.

TSSF Başkanı Şahin Özen, ILSE Yönetim Kurulu üyeliğine ve ILS Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu 3. yedek üyeliğine seçildi.

Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonunda (CMAS) halen görev yapan TSSF üyelerinin yanı sıra, yeni görevlendirmeler için önerilen isimler, ILSE ile ILS'nin yönetim kurulu, komisyon ve komite üyeliklerine getirildi.

Böylelikle TSSF, uluslararası düzeyde Türkiye'yi en fazla sayıda yönetici ve görevlendirmeyle temsil eden federasyon oldu.

Özen: "Ülkemiz adına gurur verici bir gelişme"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Özen, "Dünyada sualtı sporlarına yön veren üç büyük uluslararası federasyonda ülkemizi 23 üyeyle 31 ayrı görevde temsil ediyor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sualtı topluluğu üyelerimiz birçok dünya ve Avrupa şampiyonluklarına imza atıyor. Yakaladığımız uluslararası standartları, başarı, bilgi ve tecrübemizi artık dünya sualtı sporlarına yön vermek için paylaşacağız. Uluslararası spor federasyonlarında ülkemizi en fazla sayıda kadro ve görevlendirmeyle temsil eden federasyon olduk. Uluslararası federasyonlarda yeni görevlerine başlayan değerli yönetici, antrenör ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Ülkemiz adına gurur verici bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Uluslararası federasyonlarda görev alan TSSF üyeleri

TSSF'nin CMAS, ILSE VE ILS'de görev alan üyeleri şöyle:

CMAS:

Şahin Özen (Bilimsel Komisyon Doğayı Koruma Üyesi)

Alp Mustafa Günay (Engelli Komisyon Üyesi)

Bülent Çavaş (Bilimsel Komisyon Genel Sekreteri)

Hakan Öniz (Bilimsel Komisyon Sualtı Kültürel Miras Üyesi)

Levent Çavaş (Bilimsel Komisyon Doğayı Koruma Üyesi - Sualtı Ragbisi Komisyon Başkanı)

Mehmet Baki Yokeş (Bilimsel Komisyon Doğayı Koruma Üyesi)

Bayram Öztürk (Bilimsel Komisyon Doğayı Koruma Üyesi)

Şamil Aktaş (Sağlık Komisyon Üyesi)

Selin Gamze Sümen (Sağlık Komisyon Üyesi)

Akın Savaş Toklu (Sağlık Komisyon Üyesi)

Orhan Ölçücüoğlu (Apnea Komisyon Üyesi)

Kerim Sabuncuoğlu (Sualtı Görüntüleme Komisyon Başkanı)

Asım Dumlu (Sualtı Görüntüleme Üyesi)

Tarkan Laleli (Sualtı Rabisi Komisyon Üyesi)

Cem Özkaracalar (Zıpkınla Balık Avlama Komisyon Üyesi)

Özgür Alemdar (Paletli Yüzme Komisyon Üyesi)

ILSE:

Şahin Özen (Yönetim Kurulu Üyesi)

Feyzi Bozdoğan (Hukuk Danışmanı)

Adnan Büyük (Yönetim ve İdari Komisyon Üyesi)

İrfan Gülmez (Spor Komisyon Üyesi)

Hayrettin Hayri Tokmakçı (Boğulmayı Önleme Komisyonu Üyesi)

Bedri Sincar (Kurtarma Komisyonu Üyesi)

-ILS:

Semih Yılmaz (İş Komisyonu ve Risk Yönetimi Komite Üyesi)

İrfan GÜLMEZ (Cankurtarma Spor Komisyonu ve Spor Eğitim Komitesi Üyesi)

Hayrettin Hayri Tokmakçı (Cankurtarma Sporunun Geleceği Komitesi Üyesi)

Adnan Büyük (Cankurtarma Spor Teknik Komitesi ve Çoklu Oyun Sporları Komite Üyesi)

Bedri Sincar (İş Komisyonu Üyesi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er