TSSF Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası bugün başlıyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, 195 sporcunun katılımıyla bugün Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başlıyor.

Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda 9-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TSSF Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda, 22 spor kulübünden 93'ü kadın, 102'i erkek toplam 195 sporcu mücadele edecek. Çift palet, su üstü, dip ve tüp disiplinlerindeki şampiyona, bugün saat 10:00'da 100 metre kadınlar su üstü mücadelesiyle başlıyor. Gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki sporcular, 50 ila 1500 metre mesafeleri arasında, 4x100 ve 4x200 bayrak yarışlarında Türkiye şampiyonu olmak için mücadele verecekler.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, "Katılan tüm sporculara ve spor kulüplerine başarılar diliyorum. Ayrıca sualtı topluluğu ailemize, organizasyonlarımıza her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Spor Genel Müdürlüğü'müze, bu şampiyonamıza katkı sağlayan Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gebze Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler