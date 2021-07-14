TSSF Paletli Yüzme Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası Edirne'de yapılacak
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TSSF Paletli Yüzme Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası Edirne'de yapılacak

TSSF Paletli Yüzme Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası Edirne'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası, 16-18 Temmuz'da Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası, 16-18 Temmuz'da Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TSSF'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına her yıl gerçekleştirdiği Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası'nda su üstü, çift palet ve dip disiplinlerinde mücadeleler yapılacak.

Şampiyonada 23 spor kulübünden 191 sporcu, birincilik için 50 ile 800 metre arasındaki mesafelerde palet vuracak. 3 gün sürecek şampiyonluk yarışları 16 Temmuz Cuma günü saat 09.00'da başlayacak, açılış töreni aynı gün saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, şampiyonanın TSSF ve sualtı topluluğu için ayrı bir önemi ve manevi değeri olduğunu belirtti.

Şampiyonada yarışacak genç sporculara başarı dileyen Özen, "15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin devletimiz ve milletimiz tarafından hezimete uğratılarak kazanılan zaferi kutlamak, genç nesillerimizin demokrasiye ve vatanımıza sahip çıkma bilinciyle yetişmesini sağlamak için yapacağımız her etkinlik, şehitlerimize ve ülkemize karşı vatandaşlık borcumuzdur. Yarışmalara katılacak olan tüm spor kulüplerine ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Edirne Valiliği ve Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere organizasyona destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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