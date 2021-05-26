TSSF Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası başlıyor
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TSSF Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası başlıyor

TSSF Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun etkinlik takviminde yer alan Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası, 177 sporcunun katılımıyla Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yarın başlıyor.

TSSF'nin 27-30 Mayıs tarihlerinde İstanbul'daki Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştireceği şampiyonada, 20 spor kulübünden 69'u kadın, 108'i erkek olmak üzere toplam 177 sporcu mücadele edecek. Su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde büyükler ve gençler yaş gruplarında şampiyonluk için palet vurulacak. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun organize edilen müsabakalar seyircisiz yapılacak. Şampiyonaya, Kovid-19 PCR test sonuçları uygun olan sporcuve görevliler katılabiliyor. Perşembe günü saat 09.30'da kadın ve erkeklerde 100 metre su üstü mücadelesiyle başlayacak yarışmalar, 30 Mayıs Pazar kapanış seremonisiyle sona erecek.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, "Pandemi nedeniyle zorunlu bir molanın ardından şampiyonluk mücadelelerimize tekrar başladık. Sporcularımızın sağlığı için organizasyonumuzda her türlü önlemi sağlamış bulunuyoruz. Güzel mücadelelere tanık olacağımıza inanıyorum. Etkinliklerimizde her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Spor Genel Müdürlüğü'müze, şampiyonluk organizasyonumuza desteğini esirgemeyen İstanbul ve Beylikdüzü Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne, Beylikdüzü Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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