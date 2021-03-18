TSSF Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek
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TSSF Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

18.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:58
TSSF Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 19-21 Mart tarihlerinde Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek organizasyonda, 21 spor kulübünden 125'i erkek, 87'si kadın olmak üzere 212 sporcu madalya için mücadele edecek.

Yeni sezonun ikinci ulusal şampiyonası, gençler ve büyükler yaş gruplarında gerçekleştirilecek. Su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışmaların açılış töreni yarın saat 16.00'da yapılacak.

Pandemi kurallarına dikkat edilerek düzenlenecek şampiyonayla ilgili açıklamada bulunan TSSF Başkanı Şahin Özen, "Bu yılki ilk ulusal yarışmamız olan serbest dalışta 7 Türkiye rekoru kırdık. Güzel bir başlangıç yaptık. Umuyorum, bu şampiyonada da güzel sonuçlar alacağız. Organizasyonumuza desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, İstanbul Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri ile Beylikdüzü Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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