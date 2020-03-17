TSSD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın: "Kapatma kararıyla nargileden kurtulabiliriz"
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TSSD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın: "Kapatma kararıyla nargileden kurtulabiliriz"

Korona virüs salgını bütün dünyayı sarsarken, bulaşma yollarına dair uyarılar sürüyor.

17.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:17
TSSD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın:

Korona virüs salgını bütün dünyayı sarsarken, bulaşma yollarına dair uyarılar sürüyor. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Nargile, korona virüsün bulaşma riskini yüzde 100 artırıyor. Bu nedenle tedbirler kapsamında nargile kafelerin kapatılması, nargileden kurtulmak için bir fırsat olabilir" dedi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda 150'den fazla ülkede görülen yeni tip korona virüs enfeksiyonunun (Covid-19) bulaşma yollarına yönelik uyarılar sürüyor. Uzmanların sigara kullanan vatandaşların yaşı ne olursa olsun risk altında olduğuna dair açıklamasının ardından, TSSD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da nargileyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.


"Bulaşma riskini yüzde 100 artıyor"


Nargilenin başta Covid-19 olmak üzere birçok hastalığın bulaşmasını yüzde 100 artırdığını ifade eden Doç. Dr. Aydın, "Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan nargile kafeler, bizlere nargileden kurtulmak için bir fırsat sunuyor. Her şeyden önce nargile dumanı, tömbekide bulunan sıvıdan geçerek kullanıcıya geliyor ve duman içindeki partiküller ıslanarak ağza ve boğaza yapışıyor. Bu da başta gırtlak kanseri olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. En önemlisi de nargile, adına 'Nargile Kafe' denen mekanlarda kullanılıyor ve her gün onlarca insanın elinden geçiyor. Nargilenin marpuç kısmı tam bir mikrop yuvası. Başta Kovid-19 olmak üzere her türlü bulaşıcı hastalık için riski yüzde 100 artırıyor. Üstelik marpuca takılan ve adına sipsi denen ağızlık aparat da bu bulaşma riskini önleyemiyor. Hele birkaç kişinin aynı anda kullanabileceği şekilde tasarlanmış olan tipleri çok daha büyük risk taşıyor" diye konuştu.


"Sigaradan daha tehlikeli"


TSSD olarak nargile konusunda yıllardır uyarı yaptıklarını hatırlatan Doç. Dr. Aydın, "Nargile her zaman için sigaradan daha riskli bir alışkanlık. Zira tömbekisi, marpucu ve hortumu, zararlı mikroorganizmaların yetişmesi için çok uygun bir ortam. Üstelik son zamanlarda nargile kullanımına, 'nargile sohbetleri' gibi başlıklarla entelektüel bir hava vermeye çalışıyorlar. İnsanlarımızın ve gençlerimizin sağlığıyla ve geleceğiyle oynanmasına izin verilmemeli. Nargile de, sigara da, elektronik sigara da akciğerlere zarar veriyor. Covid-19'un da en çok etki ettiği organımız akciğerlerimiz. Tütün ürünlerinin bağışıklık sistemini baskılaması da cabası" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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